Ucraina: 3 documentari in streaming per cercare di capire il perché di questa guerra (Di venerdì 25 febbraio 2022) 3 documentari sulla piattaforma europea di streaming Arte.tv per cercare di capire perché in Ucraina è scoppiata la guerra. Non sono una giustificazione per quanto sta accadendo, ma un tentativo di capire. Anche perché, da qualsiasi parte la si guardi, la guerra non è mai una cosa giusta. Foto Arte.tv Dopo due anni di pandemia che ci hanno devastato l'anima e il corpo, siamo qui a parlare di guerra. Credevamo di avere la normalità a portata di mano. Siamo ripiombati in una situazione che, per motivi diversi, tocca però tutti quanti. Il conflitto in Ucraina, a seguito dell'invasione della Russia, sta già portando fame, distruzione, dolore e morte.

