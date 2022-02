Traffico Roma del 25-02-2022 ore 08:00 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Traffico ngrato lamento sulle principali strade che portano al centro città oggi possibili Maggiore disagio a causa dello sciopero del trasporto pubblico che coinvolge il personale atac Roma TPL Cotral non siete fasce di garanzia servizio regolare fino alle 8:30 e poi tra le 17 e le 20 prime cose per Traffico intenso sulla diramazione Roma Sud trattore 9 raccordo verso il centro città cui anche sul raccordo in carreggiata interna Qui si sta in fila trova diramazione Roma sud e la nonnina incolonnamenti in entrata sul tratto Urbano della A24 da via Fiorentina alla tangenziale altre cose sulla Flaminia dal raccordo anulare via dei Due Ponti sulla Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe il tutto verso il centro ed infine una notizia che ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazionengrato lamento sulle principali strade che portano al centro città oggi possibili Maggiore disagio a causa dello sciopero del trasporto pubblico che coinvolge il personale atacTPL Cotral non siete fasce di garanzia servizio regolare fino alle 8:30 e poi tra le 17 e le 20 prime cose perintenso sulla diramazioneSud trattore 9 raccordo verso il centro città cui anche sul raccordo in carreggiata interna Qui si sta in fila trova diramazionesud e la nonnina incolonnamenti in entrata sul tratto Urbano della A24 da via Fiorentina alla tangenziale altre cose sulla Flaminia dal raccordo anulare via dei Due Ponti sulla Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe il tutto verso il centro ed infine una notizia che ...

#Roma #viabilità traffico intenso a via Giovanni Giolitti, tra piazza di Porta Maggiore e via Cavour - #Roma #viabilità traffico intenso a via Cornelia, tra via Gattinara e via di Boccea - #Roma #viabilità Traffico intenso a via di Torrevecchia, tra via Gustavo Colonnetti e via Trionfale - #Roma #viabilità Traffico intenso a via del Trullo, tra via Portuense e via della Magliana - #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Casilina, tra San Cesareo e Finocchio