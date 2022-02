**Terremoto: Mattarella a Norcia, 'arrivare presto a normalizzazione'** (Di venerdì 25 febbraio 2022) Norcia (Pg) 25 feb. (Adnkronos) - "arrivare velocemente alla normalizzazione". È l'auspicio espresso dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, visitando a Norcia le strutture prefabbricate che ospitano le popolazioni colpite dal terremoto del 2016. È la terza volta che il Presidente della Repubblica si reca nella cittadina umbra, ma molte sono state le visite nei comuni, distribuiti tra Marche, Umbria e Lazio, devastati dal sisma, oltre agli interventi pubblici in cui ha rimarcato la necessità di dare seguito con efficacia e rapidità agli interventi legati alla ricostruzione. Ad accogliere Mattarella le autorità locali che lo hanno accompagnato durante la visita e l'incontro con i cittadini. "Rivoglio casa", è stato l'appello che gli ha rivolto un'anziana signora ospitata in uno dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022)(Pg) 25 feb. (Adnkronos) - "velocemente alla". È l'auspicio espresso dal Capo dello Stato, Sergio, visitando ale strutture prefabbricate che ospitano le popolazioni colpite dal terremoto del 2016. È la terza volta che il Presidente della Repubblica si reca nella cittadina umbra, ma molte sono state le visite nei comuni, distribuiti tra Marche, Umbria e Lazio, devastati dal sisma, oltre agli interventi pubblici in cui ha rimarcato la necessità di dare seguito con efficacia e rapidità agli interventi legati alla ricostruzione. Ad accoglierele autorità locali che lo hanno accompagnato durante la visita e l'incontro con i cittadini. "Rivoglio casa", è stato l'appello che gli ha rivolto un'anziana signora ospitata in uno dei ...

Advertising

TV7Benevento : **Terremoto: Mattarella a Norcia, 'arrivare presto a normalizzazione'** - - Robbetta : RT @lucianoghelfi: Nel segno della #ricostruzione post #terremoto e di #SanBenedetto, patrono d'Europa, tutto è pronto a #Norcia per la vis… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: Nel segno della #ricostruzione post #terremoto e di #SanBenedetto, patrono d'Europa, tutto è pronto a #Norcia per la vis… - ChiaraPottini : RT @lucianoghelfi: Nel segno della #ricostruzione post #terremoto e di #SanBenedetto, patrono d'Europa, tutto è pronto a #Norcia per la vis… - lucianoghelfi : Nel segno della #ricostruzione post #terremoto e di #SanBenedetto, patrono d'Europa, tutto è pronto a #Norcia per l… -