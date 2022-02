Terremoti | Indonesia | scossa di magnitudo 6 su isola Sumatra

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Unadi terremoto di6 è stata registrata alle 9:39 ora locale (le 2:39 in Italia) sull'na di. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ...

Una scossa di terremoto di magnitudo 6 è stata registrata alle 9:39 ora locale (le 2:39 in Italia) sull'isola indonesiana di Sumatra. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ...... la più intensa, di magnitudo 5.8, è stata registrata alle 13:35 ora italiana nei pressi delle coste dell', con ipocentro a 10 km di profondità. Continua a seguirci su Centrometeoitaliano.it ...(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Una scossa di terremoto di magnitudo 6 è stata registrata alle 9:39 ora locale (le 2:39 in Italia) sull'isola indonesiana di Sumatra. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di ...Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2, si è verificata alle ore 09:01 (ore 03:01 in Italia) con epicentro nei pressi di Lubuk Sikaping, Indonesia. La profondità stimata è stata di circa 12.34 Km. P ...