Serie C, Vulpis: «Hanno portato la guerra in Europa. Folle» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Attraverso un messaggio sui social, anche il vice presidente della Serie C, Vulpis ha voluto scrivere un messaggio sulla guerra in Ucraina Marcel Vulpis, vice presidente della Serie C, ha voluto mandare un messaggio attraverso i social riguardo alla guerra in Ucraina. Quando si colpisce solo ed esclusivamente con la violenza, come sta succedendo in #Ukraina l’autodeterminazione di un popolo, il rischio di perdere la libertà e/o di vivere in una democrazia cmq macchiata di sangue e’ molto alto. Hanno portato la guerra in Europa. Folle! #StopWar— Marcel Vulpis (@MarcelVulpisRM) February 25, 2022 Intanto la Figc ha posticipato di 5? l’inizio delle partite del ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Attraverso un messaggio sui social, anche il vice presidente dellaC,ha voluto scrivere un messaggio sullain Ucraina Marcel, vice presidente dellaC, ha voluto mandare un messaggio attraverso i social riguardo allain Ucraina. Quando si colpisce solo ed esclusivamente con la violenza, come sta succedendo in #Ukraina l’autodeterminazione di un popolo, il rischio di perdere la libertà e/o di vivere in una democrazia cmq macchiata di sangue e’ molto alto.lain! #StopWar— Marcel(@MarcelRM) February 25, 2022 Intanto la Figc ha posticipato di 5? l’inizio delle partite del ...

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Vulpis (Vicepresidente Serie C): 'Hanno portato la guerra in Europa. Folle!' - CalcioNews24 : ??Il messaggio di #Vulpis ?? - LegaProOfficial : RT @MasterMMSport: ???? 'La Serie C, rispetto ad altre serie più consolidate (soprattutto @SerieA e @Lega_B), è nei prossimi anni, chiarament… - MasterMMSport : ???? 'La Serie C, rispetto ad altre serie più consolidate (soprattutto @SerieA e @Lega_B), è nei prossimi anni, chiar… - startzai : RT @startup_italia: L'intervista a Marcel Vulpis, vicepresidente della #LegaPro, sull'innovazione che sta portando all'interno dell'ex Seri… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Vulpis Morto a 84 anni Mario Macalli, calcio in lutto ... che per 18 anni, dal 1997 al 2015 è stato presidente della Lega Pro (ex Serie C). Da anni lottava ... L'attuale presidente Francesco Ghirelli, i vice presidenti Luigi Ludovici e Marcel Vulpis, il ...

Lega Pro con WeArena verso il primo campionato eSerieC ...e al passo coi tempi - spiega Marcel Vulpis, vicepresidente vicario con delega all'area commerciale - . Già al termine del primo anno di attività prevediamo di presentarci sul mercato come la serie ...

Serie C, Vulpis: «Hanno portato la guerra in Europa. Folle» Calcio News 24 Serie C, Vulpis: «Hanno portato la guerra in Europa. Folle» Attraverso un messaggio sui social, anche il vice presidente della Serie C, Vulpis ha voluto scrivere un messaggio sulla guerra in Ucraina Marcel Vulpis, vice presidente della Serie C, ha voluto ...

Mondiali, Mundialito e una pazza stagione Il Museo è aperto ogni giorno con orario 10-18. Vulpis: "Il format serie C è in continua crescita" L'area commerciale della Lega Pro è al lavoro per i playoff/playout, stagione 2021-22 (un mese di ...

... che per 18 anni, dal 1997 al 2015 è stato presidente della Lega Pro (exC). Da anni lottava ... L'attuale presidente Francesco Ghirelli, i vice presidenti Luigi Ludovici e Marcel, il ......e al passo coi tempi - spiega Marcel, vicepresidente vicario con delega all'area commerciale - . Già al termine del primo anno di attività prevediamo di presentarci sul mercato come la...Attraverso un messaggio sui social, anche il vice presidente della Serie C, Vulpis ha voluto scrivere un messaggio sulla guerra in Ucraina Marcel Vulpis, vice presidente della Serie C, ha voluto ...Il Museo è aperto ogni giorno con orario 10-18. Vulpis: "Il format serie C è in continua crescita" L'area commerciale della Lega Pro è al lavoro per i playoff/playout, stagione 2021-22 (un mese di ...