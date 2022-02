Rugby, Sei Nazioni 2022: la Francia vuole allungare. Scozia, Inghilterra e Galles per restare in gioco (Di venerdì 25 febbraio 2022) Terzo turno del Guinness Sei Nazioni 2022 e sabato sono due le sfide in programma nel Vecchio Continente. A sfidarsi saranno Scozia-Francia e Inghilterra-Galles, sfide non decisive ancora per il titolo, ma che potrebbero chiudere la corsa al successo per un paio di pretendenti. Si parte a Edimburgo alle 15.15, dove arriva la Francia, la formazione che in questo weekend ha meno da perdere e più da guadagnare. Con due vittorie su due all’esordio, infatti, i Bleus sono primi in classifica e un successo contro la Scozia farebbe proseguire la loro corsa verso il Grande Slam. Una sconfitta sarebbe un brutto passo falso per i ragazzi di Galthie, però non comprometterebbe nulla e Ntamack e compagni potrebbero continuare a sognare il titolo. Di contro, invece, ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Terzo turno del Guinness Seie sabato sono due le sfide in programma nel Vecchio Continente. A sfidarsi saranno, sfide non decisive ancora per il titolo, ma che potrebbero chiudere la corsa al successo per un paio di pretendenti. Si parte a Edimburgo alle 15.15, dove arriva la, la formazione che in questo weekend ha meno da perdere e più da guadagnare. Con due vittorie su due all’esordio, infatti, i Bleus sono primi in classifica e un successo contro lafarebbe proseguire la loro corsa verso il Grande Slam. Una sconfitta sarebbe un brutto passo falso per i ragazzi di Galthie, però non comprometterebbe nulla e Ntamack e compagni potrebbero continuare a sognare il titolo. Di contro, invece, ...

