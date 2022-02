Precipita con l’auto nel Tevere | 47enne muore annegato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ponzano Romano. Un’auto èta direttamente nel, presso la località il Fiasco, provocando la morte di un uomo per annegamento. Le cause del dramma sono, al momento, ancora ignote, ma non si esclude la pista del gesto volontario. Per il conducente all’interno non c’è stato nulla da fare. Quando i sommozzatori si sono immersi per poter verificare l’interno dell’abitacolo hanno fatto la terribile scoperta: il cadavere di un uomo sui 47 anni. Il dramma in mattinata L’allarme è arrivato ai Vigili del Fuoco intorno alle 11.20 di questa mattina. Precisamente alla sala operativa del Comando di Roma che, su richiesta dei Carabinieri, ha inviato sul posto i mezzi necessari all’operazione. In particolare,grù e il personale GOS con un mezzo di movimento terra, per il recupero di una vettura Fiat stilo, finita tragicamente ...