Pensioni INPS, altri aumenti in arrivo dopo marzo: le cifre (Di venerdì 25 febbraio 2022) A marzo Pensioni più ricche sia per la rivalutazione che per l’Irpef. Tuttavia, i passi avanti non si fermeranno. Gradevole sorpresa anche dopo A marzo le Pensioni saranno più sostanziose grazie all’aumento proveniente da una doppia matrice: si tratta della rivalutazione degli assegni in seguito all’inflazione e al taglio dell’Irpef. L’operazione rientra nell’intento di frenare la L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 25 febbraio 2022) Apiù ricche sia per la rivalutazione che per l’Irpef. Tuttavia, i passi avanti non si fermeranno. Gradevole sorpresa anchelesaranno più sostanziose grazie all’aumento proveniente da una doppia matrice: si tratta della rivalutazione degli assegni in seguito all’inflazione e al taglio dell’Irpef. L’operazione rientra nell’intento di frenare la L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Boh47379087 : @SAniccip Indovinate perché l'Inps dice di aver risparmiato tanto sulle pensioni? Chi è stato vaccinato per primo?… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Aumento pensioni minime 2022, la tabella INPS - - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Conto corrente svuotato con un messaggio, la 'truffa dell'Inps': come ti pos… - AcerboLivio : New Post: Pensioni: effetto Covid, spesa Inps -11,9 miliardi fino al 2029 – Politica – - alberto51059 : RT @info_longo: @AxiaFel @alexio747 Hanno deciso di sterminare questo popolo,partendo dai più prossimi alla pensione,gli ultra 50enni??? Ha… -