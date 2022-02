Pattinaggio artistico a rotelle | l’Artistic Skating World Cup diventa realtà Le date

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo uno stop durato due lunghi anni a causa dell’emergenza sanitaria il nuovo progetto dellaSkate è pronto a prendere concretamente forma. Partirà infatti a maggioCup, la prima competizione itinerante della storia delche si svolgerà in tre tappe (due europee e una americana) più una Finale. Si comincerà precisamente il 16 maggio dal celeberrimo Palapikelc di Opicina in Trieste, dove si svolgerà fino al 22 la prima semifinale europea. Il secondo appuntamento invece è pianificato dal 31 maggio al 4 giugno presso il Pavilhão Rota dos Móveis di Parades (Portogallo). La fase di scrematura nel continente americano sarà invece disputata alla Polideportivo SND Arena di Asunciòn (Paraguay), già teatro degli ...

Advertising

Pannocchio13 : RT @roseohara78: Scommetto le mutande che vietano il campionato del mondo di pattinaggio artistico ai russi. Così finalmente le culone amer… - StefanoTardugno : RT @roseohara78: Scommetto le mutande che vietano il campionato del mondo di pattinaggio artistico ai russi. Così finalmente le culone amer… - alessandro1846 : RT @roseohara78: Scommetto le mutande che vietano il campionato del mondo di pattinaggio artistico ai russi. Così finalmente le culone amer… - LuigiBevilacq17 : RT @roseohara78: Scommetto le mutande che vietano il campionato del mondo di pattinaggio artistico ai russi. Così finalmente le culone amer… - tiber_h : RT @roseohara78: Scommetto le mutande che vietano il campionato del mondo di pattinaggio artistico ai russi. Così finalmente le culone amer… -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico

OA Sport

La campionessa olimpica disu ghiaccio, Carolina Kostner, rinnova il suo impegno e ritorna nelle vesti di testimonial della campagna per il terzo anno di fila. "Sono onorata di ...Il problema di questa storia, sempre da quanto riporta il Marca , sono tuttavia i precedenti, non a favore dell'iberica. Nel 2017 infatti la fondista norvegese Theresa Johaug , fuoriclasse che a ...La studentessa Vivian Tenore iscritta alla classe prima indirizzo Classico dell’IISS “F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi, conquista il primo posto nella manifestazione sportiva di livello inte ...A fare da testimonial anche quest'anno è la campionessa olimpica di pattinaggio artistico su ghiaccio, Carolina Kostner: "Sono onorata di continuare a far parte di questa iniziativa - racconta la ...