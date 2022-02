Papa Francesco dall’ambasciatore russo: “Sono preoccupato per la guerra” (Di venerdì 25 febbraio 2022) CITTA’ DEL VATICANO – Papa Francesco dall’ambasciatore russo. Il pontefice, infatti, si è recato in mattinata in visita dall’ambasciatore russo presso la Santa Sede Alexander Avdeev: lo conferma il Vaticano, che sottolinea come Francesco sia “preoccupato per la guerra” in Ucraina. Jorge Mario Bergoglio, scrive l’agenzia stampa argentina Telam, che per prima ha anticipato la notizia, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Putin attacca l’Ucraina, è iniziata la guerra Il Governo italiano condanna l’attacco della Russia all’Ucraina Ucraina: tensione Usa-Russia a Ginevra, ‘Niente veti sulla Nato’ “L’invasione russa in Ucraina ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) CITTA’ DEL VATICANO –. Il pontefice, infatti, si è recato in mattinata in visitapresso la Santa Sede Alexander Avdeev: lo conferma il Vaticano, che sottolinea comesia “per la” in Ucraina. Jorge Mario Bergoglio, scrive l’agenzia stampa argentina Telam, che per prima ha anticipato la notizia, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Putin attacca l’Ucraina, è iniziata laIl Governo italiano condanna l’attacco della Russia all’Ucraina Ucraina: tensione Usa-Russia a Ginevra, ‘Niente veti sulla Nato’ “L’invasione russa in Ucraina ...

petergomezblog : Papa Francesco annulla tutte le udienze e si presenta a sorpresa dall’ambasciatore russo per chiedere la fine dei b… - chetempochefa : 'Con un anno senza fare armi si potrebbe dare da mangiare e educazione a tutto il mondo. Ma questo è al secondo pos… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Papa Francesco si è recato stamane all'Ambasciata russa presso la Santa sede evidentemente per manifestar… - francodido1 : RT @ROMA_News: Papa Francesco si è recato all’ambasciata Russa per incontrare l’Ambasciatore. PACE IN UCRAINA - Alessandrameucc : @giannimacheda Mitico, Papa Francesco. Un Grande Uomo. -