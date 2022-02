No! Questo video non mostra migliaia di paracadutisti russi che invadono l’Ucraina (Di venerdì 25 febbraio 2022) Circola un video con il quale si sostiene che numerosi paracadutisti russi starebbero invadendo la città ucraina di Charkiv. Le immagini sono state condivise da diverse pagine Facebook, da Meno male che Putin c’è a YouTG.net (che già in precedenza aveva diffuso un video falso, ne parliamo qui). Da una semplice ricerca, il video risulta pubblicato nel 2016 e non è associabile all’attuale conflitto tra Ucraina e russia. Per chi ha fretta Un video mostrerebbe numerosi paracadutisti russi che si apprestano ad atterrare in terra ucraina. Il video non è stato registrato nel 2022. Il video risulta pubblicato su Youtube nel 2016. Potrebbe trattarsi di un’esercitazione militare russa del ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 febbraio 2022) Circola uncon il quale si sostiene che numerosistarebbero invadendo la città ucraina di Charkiv. Le immagini sono state condivise da diverse pagine Facebook, da Meno male che Putin c’è a YouTG.net (che già in precedenza aveva diffuso unfalso, ne parliamo qui). Da una semplice ricerca, ilrisulta pubblicato nel 2016 e non è associabile all’attuale conflitto tra Ucraina ea. Per chi ha fretta Unmostrerebbe numerosiche si apprestano ad atterrare in terra ucraina. Ilnon è stato registrato nel 2022. Ilrisulta pubblicato su Youtube nel 2016. Potrebbe trattarsi di un’esercitazione militare russa del ...

