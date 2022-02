Nba, la partite della notte: vincono tutte le big. DeRozan vola verso l’MVP (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo la pausa conseguente all’All-Star Game di Cleaveland, la Nba è tornata nella notte sul parquet ripartendo dalle certezze che aveva lasciato una settimana fa. vincono tutte le big con i Bulls che prevalgono su un’ottima Atlanta nel finale grazie, neanche a dirlo, all’ennesima prestazione da MVP di DeRozan. Gli Splash Brothers combinano per 36 punti e trascinano gli Warriors alla vittoria sulla scia di quanto fatto da Phoenix. Perdono ancora i Nets di Steve Nash ridotti all’osso dagli infortuni. Denver corsara a Sacramento, vincono anche Detroit e Minnesota. Oklahoma City Tunder-Phoenix Suns 104-124 Partiamo dalla miglior squadra Nba fino a questo momento: Phoenix. La pausa dovuta all’All-Stare Game non ha intaccato il cammino dei Suns che a Oklahoma piazzano l’ottava vittoria consecutiva ... Leggi su zon (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo la pausa conseguente all’All-Star Game di Cleaveland, la Nba è tornata nellasul parquet ripartendo dalle certezze che aveva lasciato una settimana fa.le big con i Bulls che prevalgono su un’ottima Atlanta nel finale grazie, neanche a dirlo, all’ennesima prestazione da MVP di. Gli Splash Brothers combinano per 36 punti e trascinano gli Warriors alla vittoria sulla scia di quanto fatto da Phoenix. Perdono ancora i Nets di Steve Nash ridotti all’osso dagli infortuni. Denver corsara a Sacramento,anche Detroit e Minnesota. Oklahoma City Tunder-Phoenix Suns 104-124 Partiamo dalla miglior squadra Nba fino a questo momento: Phoenix. La pausa dovuta all’All-Stare Game non ha intaccato il cammino dei Suns che a Oklahoma piazzano l’ottava vittoria consecutiva ...

