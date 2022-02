Marco Bezzecchi | “Ancora non ci credo di essere in MotoGP”

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Non è uno di tante parole, ma quello che dice è sempre molto chiaro e diretto,aveva spiegato bene le difficoltà e le emozioni della prima volta su una. Adesso, dopo due test, dopo la presentazione ufficiale della squadra VR46 e alla vigilia della prima gara,prova a fare un po’ di ordine su quello che è successo in questi mesi.ha detto la sua in occasione della presentazione della moto: “Fa strano, perché arrivare inè un grandissimo traguardo e non l’horealizzato più di tanto. Dovrò imparare tanto, però mi sono già divertito molto ai test, quindi sono molto contento di cominciare”. Oltre al team diè stato presentata anche la formazione Moto2 del team, che ha ...

Sotto i riflettori quattro piloti tutti italiani: Luca Marini ein MotoGP in sella alla Ducati, e Celestino Vietti Ramus e Niccolò Antonelli in Moto2 su Kalex. Fintech italiana di ...Il giorno successivo alla presentazione del Mooney VR46 Racing Team ,ha raccontato le proprie impressioni e aspettative in vista della nuova sfida che andrà ad affrontare in MotoGP con la Ducati Desmosedici. " La presentazione è stata speciale, la ...Mooney VR46 Racing Team MotoGP 2022 - Marco Bezzecchi dopo ottimi test invernali è pronto ad affrontare la sua prima stagione in MotoGP. Lo farà in sella alla Ducati Desmosedici (2021) del Mooney VR46 ..."In MotoGp ci sono i migliori piloti del mondo, più di così non c?è nulla" osserva il centauro del Mooney VR46 Racing Team.