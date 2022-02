LIVE – F1 Test Barcellona 2022, terza giornata in DIRETTA (Di venerdì 25 febbraio 2022) Semaforo verde in pit-lane, finalmente riparte la Formula 1. Alle ore 14:00 di venerdì 25 febbraio prenderà il via la terza sessione di giornata dei Test pre-stagionali in vista del Mondiale 2022. Presso il Circuit de Catalunya di Barcellona, continua il lavoro di team e piloti sulle monoposto in una giornata di profondo studio e analisi sui riscontri cronometrici e sulla telemetria. Sportface seguirà la sessione pomeridiana del day-3 dei Test di Barcellona in DIRETTA attraverso il LIVE Testuale con aggiornamenti in tempo reale. Appuntamento dalle ore 14:00 alle ore 18:00 con la sessione pomeridiana. Segui il LIVE del day-3 dei Test 2022 AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Semaforo verde in pit-lane, finalmente riparte la Formula 1. Alle ore 14:00 di venerdì 25 febbraio prenderà il via lasessione dideipre-stagionali in vista del Mondiale. Presso il Circuit de Catalunya di, continua il lavoro di team e piloti sulle monoposto in unadi profondo studio e analisi sui riscontri cronometrici e sulla telemetria. Sportface seguirà la sessione pomeridiana del day-3 deidiinattraverso iluale con aggiornamenti in tempo reale. Appuntamento dalle ore 14:00 alle ore 18:00 con la sessione pomeridiana. Segui ildel day-3 deiAGGIORNA LA ...

Advertising

infoitsport : LIVE F1, Test Barcellona 2022 in DIRETTA: quarta bandiera rossa di giornata! Ancora Zhou protagonista - News24_it : F1, test a Barcellona: in diretta live risultati e tempi della 3^ giornata al Montmeló - Sky Sport - diegocatalano77 : Per chi avesse perso la sessione matturina. F1 Test Barcellona – Giorno 3, rileggi il live del mattino: Russell il… - FUnoAT : F1 Test Barcellona – Giorno 3, rileggi il live del mattino: Russell il più veloce, Red Bull macina km. Fine anticip… - infoitsport : F1 F1 Test Barcellona – Giorno 3 mattina live: Russell guida, risale Vettel -