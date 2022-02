Invasione Ucraina: le sanzioni Ue colpiranno Putin e i suoi fedelissimi (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'Unione europea questa volta ha alzato il tiro verso obbiettivi che sembravano inaccessibili. Lo ha annunciato l'alto rappresentante per la politica estera ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'Unione europea questa volta ha alzato il tiro verso obbiettivi che sembravano inaccessibili. Lo ha annunciato l'alto rappresentante per la politica estera ...

silvia_sb_ : Matteo Renzi si è dimesso dal consiglio d’amministrazione della società russa di car sharing Delimobil a seguito de… - OrnellaVanoni : Oggi la notizia dell'invasione dell'Ucraina. Hanno sperato di discutere con un dittatore ma con un dittatore non si… - EnricoLetta : Oggi pomeriggio proponiamo di ritrovarci alle 16.00 di fronte all’ambasciata russa a Roma per esprimere la nostra f… - dark_selly : RT @Link4Universe: Ehi, giusto per ricordarvi che stiamo vivendo non solo durante una pandemia globale e l'invasione militare dell'Ucraina… - Veconomist : RT @scenarieconomic: Germania: il vero mandante dell’invasione dell’Ucraina -