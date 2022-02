Il Cantante Mascherato non va in onda il 25 febbraio | al suo posto Montalbano | Rai1 cambia ancora programmazione

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ilnon va instasera, 25. Dopo l’appuntamento saltato con DOC Nelle Tue Mani 2,di nuovo. Il motivo è tristemente noto: il conflitto tra Russia e Ucraina è di portata mondiale, e la rete ammiraglia, come servizio pubblico, continua a dedicare spazio al TG1 e ai servizi di attualità per tenere gli spettatori informati su ciò che sta accadendo. E con l’avanzare delle truppe russe nella capitale Kiev, la situazione potrebbe evolversi da un momento all’altro. Quindi, niente balletti e canzoni de Ilnel rispetto delle persone che stanno soffrendo e morendo in Ucraina. Aldel programma di Milly Carlucci non ci sarà un programma di ...

Advertising

calippoenabira : appena visto malgioglio soleluna a termini che se ne stava andando probabilmente perché il cantante mascherato non… - Giornaleditalia : #ilcantantemascheratorai1 Il Cantante Mascherato, anticipazioni stasera venerdì 25 febbraio 2022 - Marshmellos_ : RT @mariahshoney_: Caterina Balivo pronta a prendersi la corona di Miss Italia 1999 nella puntata di stasera del Cantante Mascherato: https… - mariahshoney_ : Caterina Balivo pronta a prendersi la corona di Miss Italia 1999 nella puntata di stasera del Cantante Mascherato: - infoitcultura : Il Cantante Mascherato non andrà in onda: ecco il motivo -

Ultime Notizie dalla rete : Cantante Mascherato

Il Fatto Quotidiano

Tra le principali variazioni di palinsesto c'è da segnalare la cancellazione de Il, che in prima serata sarà sostituito dalla replica della serie tv Il Commissario Montalbano. ...La televisione di Stato, infatti, ha deciso di non mandare in onda la puntata de Il, programma del venerdì sera di Rai1, sostituendolo con una replica della saga de Il ...Lisa Lelli, attrice e moglie di Daniele Silvestri, è stata arrestata per un furto a Eataly: cosa è successo, cosa ha fatto e cosa ha rubato?Anche nella giornata di oggi il copione sarà lo stesso, portando così allo slittamento a data da destinarsi della messa in onda de Il cantante mascherato, show della prima serata di Rai 1 ...