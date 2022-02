Guerra in Ucraina, Rossi Albertini (Cnr): I russi hanno Chernobyl, rischio strategia della tensione (Di venerdì 25 febbraio 2022) ‘Un rinoceronte in una cristalleria ovviamente fa danni ma bisogna vedere dove va a sbattere”. Lo afferma Valerio Rossi Albertini, fisico nucleare del Cnr, che all’Adnkronos parla degli ultimi sviluppi del conflitto in Ucraina e i rischi legati alla sicurezza della centrale nucleare di Chernobyl. Spiegare il senso di una battaglia all’interno di una zona così delicata non è facile ma, secondo Rossi Albertini, alla base ci potrebbe essere solo “una strategia della tensione“. Le forze ucraine non controllano più il sito, teatro dell’incidente del 1986, e sullo stato attuale della centrale di Chernobyl, ”non ci sono aggiornamenti. A quanto risulta sarebbe stato colpito un impianto di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 febbraio 2022) ‘Un rinoceronte in una cristalleria ovviamente fa danni ma bisogna vedere dove va a sbattere”. Lo afferma Valerio, fisico nucleare del Cnr, che all’Adnkronos parla degli ultimi sviluppi del conflitto ine i rischi legati alla sicurezzacentrale nucleare di. Spiegare il senso di una battaglia all’interno di una zona così delicata non è facile ma, secondo, alla base ci potrebbe essere solo “una“. Le forze ucraine non controllano più il sito, teatro dell’incidente del 1986, e sullo stato attualecentrale di, ”non ci sono aggiornamenti. A quanto risulta sarebbe stato colpito un impianto di ...

