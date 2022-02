Guerra in Ucraina, il Papa per 30 minuti dall’ambasciatore russo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Papa Francesco ha visitato oggi l’ambasciata russa in Vaticano, dove ha incontrato l’ambasciatore Alexander Avdeev per cercare di mediare il conflitto. Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano spiegando che il Pontefice evidentemente si è recato dall’ambasciatore in via della Conciliazione per manifestare la sua preoccupazione per quanto sta avvenendo. La visita, avvenuta intorno alle 11,30, a quanto apprende l’Adnkronos, è durata circa trenta minuti. Ieri il Segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin, in una dichiarazione pubblica, aveva detto che c’era ancora spazio per una “mediazione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 febbraio 2022)Francesco ha visitato oggi l’ambasciata russa in Vaticano, dove ha incontrato l’ambasciatore Alexander Avdeev per cercare di mediare il conflitto. Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano spiegando che il Pontefice evidentemente si è recatoin via della Conciliazione per manifestare la sua preoccupazione per quanto sta avvenendo. La visita, avvenuta intorno alle 11,30, a quanto apprende l’Adnkronos, è durata circa trenta. Ieri il Segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin, in una dichiarazione pubblica, aveva detto che c’era ancora spazio per una “mediazione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

