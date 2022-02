Guerra in Ucraina, cosa si sono detti Putin e Xi Jinping (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto, nella sua conversazione odierna con l'omologo russo Vladimir Putin di tornare al tavolo dei negoziati con l'Ucraina, dopo l'attacco lanciato ieri contro il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il presidente cinese Xiha chiesto, nella sua conversazione odierna con l'omologo russo Vladimirdi tornare al tavolo dei negoziati con l', dopo l'attacco lanciato ieri contro il ...

Advertising

FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - AndreaMatyellow : RT @sbonaccini: Il messaggio forte e chiaro dei ragazzi del liceo Morandi di Finale Emilia. Un flash mob con il simbolo della pace per dire… - StellaSirio60 : RT @Lavialibera: ?? Il mondo è in #guerra. La pandemia non ha fermato i conflitti, anzi ne ha riaccesi alcuni. Sono 33 le guerre e 15 gli sc… -