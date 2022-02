Giulia Salemi e la “Lullizzazione”: “impossibile resistere!” (Video) (Di venerdì 25 febbraio 2022) Giulia Salemi è stata conquistata dalle lentiggini stile Lulù Selassié: ecco cosa dice l’ex gieffina e conduttrice del Gf Vip Party sulla principessa Giulia Salemi è stata letteralmente rapita da Lulù Selassié e durante il Gf Vip Party andato in onda ieri sera, insieme alla co-conduttrice Gaia Zorzi, ha ospitato Claudio, l’imitatore della principessa. Insieme hanno mostrato un trend lanciato proprio dalla princess. Di cosa si tratta? Si parla del fenomeno “Lullizzazione” e cioè la moda lanciata da Lulù Selassié di disegnare sul viso, in particolare sulle guance e sul naso, le lentiggini. Anche le due conduttrici e l’ospite non riescono ad esimersi, così eyeliner alla mano si disegnano le lentiggini alla Lulù in diretta. Per Giulia Salemi la vera influencer di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 25 febbraio 2022)è stata conquistata dalle lentiggini stile Lulù Selassié: ecco cosa dice l’ex gieffina e conduttrice del Gf Vip Party sulla principessaè stata letteralmente rapita da Lulù Selassié e durante il Gf Vip Party andato in onda ieri sera, insieme alla co-conduttrice Gaia Zorzi, ha ospitato Claudio, l’imitatore della principessa. Insieme hanno mostrato un trend lanciato proprio dalla princess. Di cosa si tratta? Si parla del fenomeno “” e cioè la moda lanciata da Lulù Selassié di disegnare sul viso, in particolare sulle guance e sul naso, le lentiggini. Anche le due conduttrici e l’ospite non riescono ad esimersi, così eyeliner alla mano si disegnano le lentiggini alla Lulù in diretta. Perla vera influencer di ...

