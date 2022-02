Genoa Criscito, a metà marzo sarà addio (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il capitano del Genoa, Domenico Criscito, lascerà i rossoblù prima del termine della stagione: a metà marzo andrà al Toronto Il cambio di società e di idee nel Genoa ha spinto a decisioni diverse anche Domenico Criscito. Il capitano rossoblù lascerà la Liguria prima del termine della stagione e volerà a Toronto. Questa sera sarà in tribuna ad assistere alla partita interna contro l’Inter prima di volare in Canada. Lo riporta il Secolo XIX. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il capitano del, Domenico, lascerà i rossoblù prima del termine della stagione: aandrà al Toronto Il cambio di società e di idee nelha spinto a decisioni diverse anche Domenico. Il capitano rossoblù lascerà la Liguria prima del termine della stagione e volerà a Toronto. Questa serain tribuna ad assistere alla partita interna contro l’Inter prima di volare in Canada. Lo riporta il Secolo XIX. L'articolo proviene da Calcio News 24.

