"Fuori dal mondo, chi lo fa è complice". Ucraina, la fucilata di Salvini a Tusk e sinistra: la lezione del leghista (Di venerdì 25 febbraio 2022) A fare il punto sull'emergenza in Ucraina, sulla guerra mossa dalla Russia, ci pensa Matteo Salvini. Il leader della Lega dice la sua intercettato dai cronisti, il video del suo intervento è stato proposto in diretta da Myrta Merlino a L'aria che tira, il programma in onda su La7. "Bisogna dialogare con tutti, nel mio piccolo è quello che faccio - premette Salvini -. Lo farò con tutte le parti in causa, col ruolo del Vaticano che funge da mediatore. L'urgenza è bloccare i missili e le bombe, con tutti i gesti necessari, se servono le sanzioni. Ho apprezzato l'intervento di Mario Draghi, sul fatto che l'Italia deve essere autosufficiente sull'energia. E io aggiungo anche il ritirno al nucleare", rimarca il leader del Carroccio. Dunque gli ricordano come Donald Tusk abbia accusato l'Italia, che si sarebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) A fare il punto sull'emergenza in, sulla guerra mossa dalla Russia, ci pensa Matteo. Il leader della Lega dice la sua intercettato dai cronisti, il video del suo intervento è stato proposto in diretta da Myrta Merlino a L'aria che tira, il programma in onda su La7. "Bisogna dialogare con tutti, nel mio piccolo è quello che faccio - premette-. Lo farò con tutte le parti in causa, col ruolo del Vaticano che funge da mediatore. L'urgenza è bloccare i missili e le bombe, con tutti i gesti necessari, se servono le sanzioni. Ho apprezzato l'intervento di Mario Draghi, sul fatto che l'Italia deve essere autosufficiente sull'energia. E io aggiungo anche il ritirno al nucleare", rimarca il leader del Carroccio. Dunque gli ricordano come Donaldabbia accusato l'Italia, che si sarebbe ...

