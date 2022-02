Forlì 5 | Draper va a caccia del tris in Romagna

Leggi su federtennis

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Nel secondo Challenger consecutivo sui campi indoor del Villa Carpena il Next Gen inglese, già vincitore del titolo domenica e in gennaio, chiede strada in semifinale al bosniaco Basic. Dall’altra parte del draw in campo l’olandese Van Rijthoven e lo statunitense Ritschard. Nel doppio Bortolotti e l’ucraino Sachko sfidano per il trofeo il rumeno Cornea e il tedesco Fallert