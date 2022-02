F1, cancellato il GP di Russia per la guerra: “Non si può correre in queste circostanze”. Annullata la gara di Sochi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il GP di Russia, ormai tradizionale evento del Mondiale F1, non si correrà nel 2022. L’evento di Sochi è stato ufficialmente cancellato, la stessa F1 ha comunicato la propria posizione in un comunicato stampa diffuso durante la pausa pranzo dell’ultima giornata di Test a Barcellona. F1, FIA e le squadre interessate hanno fatto fronte compatto e hanno deciso di non presentarsi in Russia a causa della guerra aperta contro l’Ucraina. Il Gran Premio, previsto nel weekend del 23-25 settembre, non andrà dunque in scena. La nota è molto esplicativa: “Il Campionato del Mondo di F1 visita paesi di tutto il mondo con una visione positiva per unire le persone e le nazioni. Osserviamo gli sviluppi in Ucraina con tristezza e shock e speriamo in una soluzione rapida e pacifica alla situazione attuale. Giovedì sera ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il GP di, ormai tradizionale evento del Mondiale F1, non si correrà nel 2022. L’evento diè stato ufficialmente, la stessa F1 ha comunicato la propria posizione in un comunicato stampa diffuso durante la pausa pranzo dell’ultima giornata di Test a Barcellona. F1, FIA e le squadre interessate hanno fatto fronte compatto e hanno deciso di non presentarsi ina causa dellaaperta contro l’Ucraina. Il Gran Premio, previsto nel weekend del 23-25 settembre, non andrà dunque in scena. La nota è molto esplicativa: “Il Campionato del Mondo di F1 visita paesi di tutto il mondo con una visione positiva per unire le persone e le nazioni. Osserviamo gli sviluppi in Ucraina con tristezza e shock e speriamo in una soluzione rapida e pacifica alla situazione attuale. Giovedì sera ...

