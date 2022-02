Cremlino: pronti a trattare con l'Ucraina | Kiev sotto assedio, paracadutisti russi nell'area dell'aeroporto (Di venerdì 25 febbraio 2022) 25 feb 14:18 Delegazione Ue a Kiev verso il trasferimento in Moldavia La delegazione dell'Ue a Kiev sta valutando il suo spostamento in Moldavia con l'aggravarsi del conflitto in Ucraina. Il portavoce ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 febbraio 2022) 25 feb 14:18 Delegazione Ue averso il trasferimento in Moldavia La delegazione'Ue asta valutando il suo spostamento in Moldavia con l'aggravarsi del conflitto in. Il portavoce ...

Advertising

YMIRM1LF : RT @solamenteansia: Peskov: “Il Cremlino riconosce Volodymyr Zelensky come presidente ucraino”. Lavrov: 'Pronti a negoziare se l'Ucraina de… - BerniniCida : RT @repubblica: Il Cremlino: 'Pronti a trattative con l'Ucraina a Minsk' #UkraineInvasion #UcraniaRussia - npaoser : @riotta @rulajebreal Evidentemente no: '14:05 Cremlino: “Pronti a trattative con l’Ucraina a Minsk” Vladimir Putin… - FontRoland : Ucraina - Russia, le news di oggi. Truppe russe a Kiev. Zelensky a Putin: intavoliamo negoziato. Il Cremlino: 'Pron… - badgalvale : il Cremlino poco fa: “pronti a trattative con l'Ucraina a Minsk” dubito che si risolverà così in fretta, visto che… -