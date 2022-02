(Di venerdì 25 febbraio 2022)– “a 530 i positivi nel nostro comune, a fronte di 56 nuovie 114 guariti”. A comunicarlo è Esterino Montino, sindaco delladi. “Le donne attualmente contagiate dal– spiega – sono 276, gli uomini 254, con un’età media di 37 anni. Le località con maggiore concentrazione disonoe Isola sacra (63%), Parco Leonardo (8%) e Fregene (7%)”. “Sono segnali che ci fanno ben sperare – aggiunge il Sindaco –, ma che non ci devono indurre ad abbassare la guardia. Invito tutti coloro che ancora non lo avessero fatto a vaccinarsi, è l’unico strumento che abbiamo per contrastare il virus. Ricordo a tal proposito che da oggi nel Lazio è possibile prenotare la prima e seconda dose del vaccino Novavax, ...

Advertising

ilfaroonline : Coronavirus a Fiumicino, i casi in città scendono a 530 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fiumicino

Il Faro online

Che il virus da qui possa scappare facilmente e andare lontano lo dimostra uno dei primi contagi dalla Lombardia al centro Italia: madre, padre e figlio di 10 anni disono risultati ...... non ce l'hanno fatta, come Roberto Stella , il primo medico italiano a morire di, ... ormai storico, dei medici dello Spallanzani e dell'hub vaccinale della Croce Rossa diin posa ...FIUMICINO - Scendono i positivi totali sul territorio di Fiumicino. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 422 nuovi casi e 626 guariti a fronte di 588 positivi totali (204 in meno rispetto all'ultima ...Montino: "È fondamentale continuare a mantenere alta l'attenzione, seguendo tutte le indicazioni per prevenire la diffusione del virus e vaccinandosi" ...