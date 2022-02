Case di comunità, critici i medici di Assomed: “Strutture vuote e non sufficienti” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Bergamo. “Le Case comunità previste dalla riforma regionale sono in realtà Strutture vuote”. A confermarlo è la testimonianza di Stefano Magnone, Segretario di Anaao Assomed Lombardia, il quale sottolinea la distanza abissale tra la nuova riforma regionale e l’effettiva situazione ospedaliera. Magnone denuncia, inoltre, la mancata volontà da parte della governance ad aprirsi a un confronto con gli operatori ospedalieri che, più di tutti, si ritrovano a fronteggiare una situazione pressocché drammatica. “I pazienti continuano a venire in Pronto Soccorso perché non trovano nel territorio nessun tipo di riferimento e noi siamo allo stremo delle forze, sono affermazioni forti ma necessarie affinché le reali esigenze del panorama sanitario lombardo vengano ascoltate”. Quello che Anaao chiede “è un ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Bergamo. “Lepreviste dalla riforma regionale sono in realtà”. A confermarlo è la testimonianza di Stefano Magnone, Segretario di AnaaoLombardia, il quale sottolinea la distanza abissale tra la nuova riforma regionale e l’effettiva situazione ospedaliera. Magnone denuncia, inoltre, la mancata volontà da parte della governance ad aprirsi a un confronto con gli operatori ospedalieri che, più di tutti, si ritrovano a fronteggiare una situazione pressocché drammatica. “I pazienti continuano a venire in Pronto Soccorso perché non trovano nel territorio nessun tipo di riferimento e noi siamo allo stremo delle forze, sono affermazioni forti ma necessarie affinché le reali esigenze del panorama sanitario lombardo vengano ascoltate”. Quello che Anaao chiede “è un ...

