Blackview A95: ecco il test della batteria (Di sabato 26 febbraio 2022) Il nuovo Blackview A95 è stato presentato di recente ed è ancora un prodotto tutto da scoprire! In questo articolo vedremo in modo approfondito le prestazioni della batteria L'importanti marchio dei dispositivi elettronici smart, Blackview ha di recente messo sugli scaffali un nuovo prodotto, Blackview A95. Dopo il notevole volume di vendite di Blackview BV8800, un telefono top di gamma robusto con visione notturna, nel corso della sua offerta in anteprima mondiale su Aliexpress. Il seguito è uno smartphone di fascia media ma con un design simile a iPhone 13 Pro e una configurazione dell'elevatissimo rapporto qualità prezzo. La cosa davvero interessante è che Blackview A95 ora viene venduto ad un prezzo incredibilmente basso, pari a 149,99 dollari.

