Anonymous dichiara cyber guerra alla Russia, siti del Cremlino inaccessibili (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Il collettivo Anonymous è ufficialmente in cyber guerra con il governo russo": lo scrive lo stesso movimento internazionale sul suo account twitter, annunciando di avere hackerato il sito dell'emittente Rt news. I siti del Cremlino, del governo russo e della Duma attualmente risultano al momento inaccessibili, dopo che alcuni media, fra cui l'ucraino Kiev Independent, avevano riferito di un attacco hacker. "Mettetevi nei panni degli ucraini che vengono bombardati in questo momento. Insieme possiamo cambiare il mondo, possiamo resistere a qualsiasi cosa. È tempo che il popolo russo si unisca e dica no alla guerra di Vladimir Putin. Siamo Anonymous. Siamo una legione. Aspettaci". Questo il messaggio apparso sui social.

