Alberto Matano pronto a sposarsi: ecco perché non mostra il compagno (Di venerdì 25 febbraio 2022) Alberto Matano ha svelato che sarebbe pronto a sposarsi. Lo ha fatto durante un'intervista. Ma ecco perché non mostra il suo compagno. Nel mondo dello spettacolo ci sono tanti protagonisti. Non tutti riescono ad unire professionalità e interesse del grande pubblico. Alberto Matano, però, ci è riuscito alla grande diventando un volto di prestigio delle reti Rai. Fonte InstagramIl giornalista calabrese ha attirato tanta curiosità. Non solo per il suo modo di presentarsi al pubblico ma anche per il suo privato che tiene separato dal pubblico. Una riservatezza molto alta data dal fatto che non ama molto il gossip. In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha raccontato di questo ma anche del ...

