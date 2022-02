Alberto Matano confessa: “Sogno le nozze con lui” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Alberto Matano dopo il coming out ha rivelato di avere un fidanzato. Adesso con il suo partner aspetta solamente le nozze: la confessione. Torna a parlare Alberto Matano, che dopo aver fatto coming out ha comunicato anche di avere attualmente un fidanzato. Il conduttore de ‘La Vita in Diretta’, adesso sogna solamente le nozze con il suo partner: le sue parole. Il conduttore durante una puntata de La Vita In Diretta (via Screenshot)Durante una puntata de La Vita in Diretta, che avvenne subito dopo la mancata approvazione del Ddl Zan, Alberto Matano fece un mezzo coming out. Il giornalista infatti nitidamente disse di avere un compagno. Oggi l’amato volto della Rai si è confidato in una lunga intervista rilasciata al settimanale 7 del ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 25 febbraio 2022)dopo il coming out ha rivelato di avere un fidanzato. Adesso con il suo partner aspetta solamente le: la confessione. Torna a parlare, che dopo aver fatto coming out ha comunicato anche di avere attualmente un fidanzato. Il conduttore de ‘La Vita in Diretta’, adesso sogna solamente lecon il suo partner: le sue parole. Il conduttore durante una puntata de La Vita In Diretta (via Screenshot)Durante una puntata de La Vita in Diretta, che avvenne subito dopo la mancata approvazione del Ddl Zan,fece un mezzo coming out. Il giornalista infatti nitidamente disse di avere un compagno. Oggi l’amato volto della Rai si è confidato in una lunga intervista rilasciata al settimanale 7 del ...

