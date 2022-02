Uomini e Donne, registrazione 23 febbraio: colpo di scena nel trono di Matteo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Presso gli studi Elios di Roma sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne che andranno in onda la prossima settimana. La registrazione è cominciata con il trono di Matteo Ranieri, che non è finito come si potrebbe pensare, per poi spostarsi sulle vicende controverse di Ida Platano. Tina Cipollari ha nuovamente litigato con Pinuccia, mentre Luca Salatino ha fatto arrabbiare la corteggiatrice Lilly. Vediamo insieme cos’è successo nel dettaglio! Uomini e Donne, Armando sbugiarda le dame: “La prima sera fanno tutto” Nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne, Incarnato se n'è uscito con un'affermazione molto poco galante ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 24 febbraio 2022) Presso gli studi Elios di Roma sono state registrate le nuove puntate diche andranno in onda la prossima settimana. Laè cominciata con ildiRanieri, che non è finito come si potrebbe pensare, per poi spostarsi sulle vicende controverse di Ida Platano. Tina Cipollari ha nuovamente litigato con Pinuccia, mentre Luca Salatino ha fatto arrabbiare la corteggiatrice Lilly. Vediamo insieme cos’è successo nel dettaglio!, Armando sbugiarda le dame: “La prima sera fanno tutto” Nel corso dell'ultima puntata di, Incarnato se n'è uscito con un'affermazione molto poco galante ...

davidefaraone : Immagini che non avremmo mai più voluto vedere. Una parola, #guerra, che non avremmo mai voluto più pronunciare. Un… - Europarl_IT : ?? “Condanniamo con fermezza l’attacco ingiustificato da parte della Russia all’Ucraina. In queste ore, i nostri p… - Rvaticanaitalia : La pres. della Commissione Ue Von der Leyen: “I nostri pensieri rivolti all'#Ucraina e alle donne, uomini e bambini… - soniaberrettini : RT @alviboc: #Guerra colpevoli gli #uomini con la loro filosofia del dominio, colpevoli le #donne che non hanno mai saputo opporsi . Grande… - emmagervasoni12 : RT @amaricord: Svegliarsi con la notizia 'la guerra è iniziata', vedere i video dei bombardamenti, leggere dei primi civili colpiti. Tutto… -