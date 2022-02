un migliaio alla Scala di Milano per dire no alla guerra in Ucraina (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Piazza della Scala gremita di persone per protestare contro la guerra in Ucraina. Sono circa un migliaio le persone che hanno risposto all’appello di Cgil, Cisl, Uil, Anpi, Acli e Arci e hanno deciso di scendere piazza. Numerose le bandiere che sventolano in piazza: oltre a quelle sindacali, anche quelle arcobaleno della Pace e dell’associazione Emergency, che ha aderito all’iniziativa, nata – ha spiegato il segretario della Cgil Milano Massimo Bonini – “per chiedere al governo di agire in modo più incisivo dal punto di vista diplomatico per la pace”. Al centro della piazza è stata srotolata una lunga bandiera gialla e blu dell’Ucraina. “E’ un segnale importante che Milano vuole dare contro questo atto gravissimo, una ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Piazza dellagremita di persone per protestare contro lain. Sono circa unle persone che hanno risposto all’appello di Cgil, Cisl, Uil, Anpi, Acli e Arci e hanno deciso di scendere piazza. Numerose le bandiere che sventolano in piazza: oltre a quelle sindacali, anche quelle arcobaleno della Pace e dell’associazione Emergency, che ha aderito all’iniziativa, nata – ha spiegato il segretario della CgilMassimo Bonini – “per chiedere al governo di agire in modo più incisivo dal punto di vista diplomatico per la pace”. Al centro della piazza è stata srotolata una lunga bandiera gie blu dell’. “E’ un segnale importante chevuole dare contro questo atto gravissimo, una ...

Advertising

Affaritaliani : Ucraina, a Milano un migliaio in piazza per dire no alla guerra - sulsitodisimone : un migliaio alla Scala di Milano per dire no alla guerra in Ucraina - fisco24_info : un migliaio alla Scala di Milano per dire no alla guerra in Ucraina: (Adnkronos) - Piazza della Scala gremita di pe… -