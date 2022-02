Ucraina, Zelensky: «Sabotatori russi sono entrati a Kiev, ma io resto qui» (Di venerdì 25 febbraio 2022) «Forze nemiche di sabotaggio sono entrate a Kiev, ma io resto quì. Lo ha annunciato, secondo quanto riporta il Kyiv Independent, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Zelensky... Leggi su ilmattino (Di venerdì 25 febbraio 2022) «Forze nemiche di sabotaggioentrate a, ma ioquì. Lo ha annunciato, secondo quanto riporta il Kyiv Independent, il presidente ucraino Volodymyr...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente Zelensky ha firmato un decreto per la mobilitazione generale di tutti gli uomini ucraini in età da co… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky proclama la legge marziale: 'La Russia ha attaccato le nostre infrastrutture militari'. Il presi… - Agenzia_Ansa : La Russia ha attaccato le infrastrutture militari ucraine. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'U… - ElisabethWolf84 : RT @sole24ore: Invasione Ucraina: Russia alle porte di Kiev, nuove esplosioni in città. Zelensky: resto qui - @sole24ore - razzaromagnola : RT @Corriere: Zelensky, drammatico messaggio nella notte: «Lasciati soli». Gli Usa studiano come metterlo in salvo -