** Ucraina: Sala, ‘maestro Gergiev prenda posizione contro invasione o rinunceremo a lui a Scala' ** (Di giovedì 24 febbraio 2022) Milano 24 feb. (Adnkronos) - Il maestro russo Gergiev, alla Scala con "La Dama di picche", prenda posizione precisa contro questa invasione. Nel caso in cui non lo facesse siamo costretti a rinunciare alla sua collaborazione". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un confronto con Luca Bernardo a Palazzo Marino. Si tratta di "un piccolo segno per manifestare il fatto di voler prontamente rendersi conto di quello che sta succedendo". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Milano 24 feb. (Adnkronos) - Il maestro russo, allacon "La Dama di picche",precisaquesta. Nel caso in cui non lo facesse siamo costretti a rinunciare alla sua collaborazione". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppein un confronto con Luca Bernardo a Palazzo Marino. Si tratta di "un piccolo segno per manifestare il fatto di voler prontamente rendersi conto di quello che sta succedendo".

