Ucraina, Putin “Chi interferirà ne pagherà le conseguenze” (Di giovedì 24 febbraio 2022) MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – “Ho qualche parola per chi fosse tentato di interferire con quanto sta succedendo: chiunque cerchi di ostacolarci, o peggio di minacciare il nostro Paese e la nostra gente, sappia che la risposta russa sarà immediata e porterà a conseguenze mai viste nella storia”. Lo ha detto il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, annunciando “l'operazione militare speciale” per “smilitarizzare l'Ucraina”. (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – “Ho qualche parola per chi fosse tentato di interferire con quanto sta succedendo: chiunque cerchi di ostacolarci, o peggio di minacciare il nostro Paese e la nostra gente, sappia che la risposta russa sarà immediata e porterà amai viste nella storia”. Lo ha detto il presidente della Federazione Russa Vladimir, annunciando “l'operazione militare speciale” per “smilitarizzare l'”. (ITALPRESS).

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - fanpage : #RussiaUkraineConflict Una donna e un bambino guardano fuori dal finestrino di un autobus mentre scappano dalla gu… - agnexhaz : RT @Cinguetterai_: Edizione straordinaria del TG1 dalle 07:00, dopo la diretta no stop di Rai News. 24 febbraio 2022, l’Italia si sveglia c… - shineelite2 : RT @CarloVerdelli: 24 febbraio 2022 come l’11 settembre 2001. Putin che invade l’Ucraina è come Bin Laden che abbatte le Torri Gemelle. Cam… -