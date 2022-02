Ucraina | Pd | ' fermare guerra | catastrofe per bambini'

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Si fermi questa assurdalo diciamo con forza a nome degli 8 milioni diucraini. Per i, laè unaancora più tragica, perché li obbliga ad abbandonare casa, distrugge le scuole e i centri sanitari, distrugge l'ambiente dove vivono". Così i deputati dem, Paolo Siani, Paolo Lattanzio, Rosa Di Giorgi, Michele Nitti. "E i danni dellasuisi verificano anche anni dopo la fine di un conflitto, con ferite psichiche, cattivo sostentamento e mancanza di prospettive. E il numero diorfani aumenterà con tutte le nefaste conseguenze. Mentre speriamo che gli adulti fermino questa assurdachiediamo che venga attuata ogni misura per tutelare gli 8 ...

"Il precipitare degli eventi inchiama oggi tutti a riaffermare il proprio impegno a sostegno della libertà e a lavorare nella massima unità nella Comunità Europea e nella Nato peruna nuova guerra d'aggressione nel ......ribadisce l'opposizione al riconoscimento del Donbass e chiede alla Russia di 'questa azione illegale e ingiusta'. 24 feb 12:17 Cremlino: "Vogliamo denazificare e smilitarizzare l'" 'L'...Chiedo al Presidente Putin di fermare immediatamente questa guerra" Alla fine l’ora più buia è arrivata: la Russia ha iniziato l'invasione dell'Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato ...Per fermare il genocidio del popolo russo nel Donbass e ovunque in Ucraina. I nostri antenati hanno difeso e ricostruito questa terra: la Terra Santa per tutto il popolo russo, non per la marmaglia ...