Ucraina | la “guerra di Putin” mette a rischio la pace globale

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo settimane di tensione, di dichiarazione passivo-aggressive, di minacce e di contrattazioni saltate, la Russia ha ufficialmente dato il via all’azione militare in. Un atto vile ma ampiamente pronosticabile da parte di una Paese, o forse di uomo, che ha deciso di flettere i muscoli d’avanti al mondo intero. Con questo”attacco ingiustificato e ingiustificabile“, così come lo ha definito Mario Draghi,ha appena scoperchiato il vaso di Pandora. In barba alle conseguenze del tutto incalcolabili che talepotrebbe causare. Le probabilità di unasu scala planetaria si allargano di ora in ora. La Nato e tutti i suoi alleati, sono ora “costretti” a dare una risposta tanto immediata quanto decisiva per cercare di evitare il peggio. Difendere l’per difendere la ...

'Siamo in, serve lo scostamento di bilancio. Vanificati effetti dei decreti anti caro - bollette' Lo scoppio dellaine i contraccolpi sui mercati energetici rischiano di vanificare gli effetti dei decreti del governo Draghi contro il caro - bolletta in Italia? Di quanto saranno i rincari di gas e ...Ma sapremo rispondere uniti": così il presidente francese Macron dopo l'offensiva russa contro l'. Nel discorso alla Nazione,Macron ha aggiunto: "Questo atto dirichiede una risposta ...ROMA - Alle 6, ora di Mosca, il presidente Putin ha annunciato in TV l’attacco russo all’Ucraina. Il presidente nazionale UILDM Marco Rasconi sottolinea l’appoggio allo Stato italiano per il perseguim ...La “guerra di Putin“, perchè di questo si tratta in realtà ... Putin, così come accaduto nel 2014, cercava solo un pretesto per invadere. Una risposta dell’Ucraina alle continue sue minacce degli ...