Ucraina | Halyna in fuga con la figlia disabile da Mariupol' | ' ' Otto ore in auto solo per lasciare città' '

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Da giorni con le valigie pronte e con l'incubo di dover partire all'improvviso. Ieri l'angoscia per l'esercito russo a 10 km di distanza ma fino all'ultimo la speranza di non doverla sua ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Halyna

Adnkronos

e la sua famiglia già nel 2014 avevano dovuto lasciare la loro città, erano riusciti a ... ''Sono molto preoccupata, non ci aspettavamo i bombardamenti in tutta l'- dice ancora - E' ...Il regista di 'Rust' Joel Souza è stato ferito ma è sopravvissuto, mentreHutchins è morta ... Read More Primo Piano TEMPOREALE crisi: forte esplosione a Donetsk vicino sede governo 18 ...Chi era Halyna Hutchins Halyna Hutchins era nata in Ucraina nel 1979 e cresciuta in una base militare sovietica nel circolo artico, dopo essersi inizialmente dedicata al giornalismo e alla produzione ...Brescia, 16 febbraio 2022 - «Guardo la tv russa, anche se mi fa soffrire, per avere una visione completa. Loro raccontano esattamente il contrario di ciò che sta accadendo, dicono che sono Ucraina ed ...