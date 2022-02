Ucraina | Consiglio Difesa | agire con forza e lungimiranza per primato diritto internazionale

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Perché l'Europa non precipiti improvvisamente in un vortice di guerre, è necessarioconper ristabilire ildele la salvaguardia dei principi e dei valori che hanno garantito pace e stabilità al nostro continente". È quanto si legge nel comunicato emesso al termine della riunione delsupremo dipresieduta al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Advertising

silvia_sb_ : Matteo Renzi si è dimesso dal consiglio d’amministrazione della società russa di car sharing Delimobil a seguito de… - MediasetTgcom24 : Mattarella convoca consiglio supremo difesa #russia #guerra #ucraina #putin #usa #kiev #missili… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, il Presidente Mario Draghi, al termine del Consiglio dei Ministri, rilascerà dichiarazioni di aggiornamen… - pietro_del_giud : RT @dottorbarbieri: ???? COMUNICATO DEL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA - Consiglioveneto : Villanova (Lega-LV): “#Ucraina, Risoluzione in Consiglio regionale: il Veneto ripudia la guerra e chi con i missili… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Consiglio

IlSupremo di Difesa esprime la più ferma condanna per l'ingiustificabile aggressione militare lanciata dalla Federazione Russa contro l', che rappresenta una grave e inaccettabile ...... necessario agire con forza 'IlSupremo di Difesa esprime la più ferma condanna per l'ingiustificabile aggressione militare lanciata dalla Federazione Russa contro l', che ...Così il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso delle comunicazioni ai giornalisti sulla crisi ucraina. "L'Italia condivide la posizione più volte espressa anche dagli alleati di voler ...Roma, 24 feb. (LaPresse) – Il Consiglio Supremo di Difesa “esprime la più ferma condanna per l’ingiustificabile aggressione militare lanciata dalla Federazione Russa contro l’Ucraina, che rappresenta ...