Traffico Roma del 24-02-2022 ore 13:30

Luceverde Roma buon pomeriggio a trovare questo nuovo appuntamento con linfonodi Lita ancora chiusa la tangenziale est verso San Giovanni tra Viale Etiopia e la nuova galleria seguito di un incidente tra Trevi Sono in corso i rilievi da parte della polizia locale che prende quindi la tangenziale Tra Viale Etiopia e la nuova galleria trova tutto bloccato mentre sulla tangenziale il Traffico è quasi fermo tra via dei Campi Sportivi e via Tiburtina all'Eur su Viale Murri lavori è stata chiusa deviato il Traffico per quanto riguarda il trasporto pubblico da stamattina un guasto elettrico alla linea B della metro chiusa la fermata di Bologna i pranzi con o senza fermarsi ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it e con questo è tutto a risentirci al prossimo appuntamento un ...

