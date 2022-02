Stellantis - Tavares: "Alfa Romeo è già tornata in utile" (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'Alfa Romeo è in utile. Dopo decenni complessi, contraddistinti da bassi volumi, l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, certifica il rilancio economico del brand. "Il turnaround è in corso, ma nel 2021 Alfa Romeo è tornata alla redditività e ora stiamo guadagnando slancio con la Tonale, primo veicolo elettrificato del marchio". Le chance di crescita. Dunque, la decisione di affidare l'Alfa Romeo a Jean-Philippe Imparato, braccio destro di Tavares e già protagonista in della ripresa della Peugeot, si è rivelata azzeccata. In ogni caso, il marchio italiano ha "appena iniziato" il suo percorso di rilancio e, in particolare, il "viaggio" che lo porterà ad avere per il 2027 una gamma ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'è in. Dopo decenni complessi, contraddistinti da bassi volumi, l'amministratore delegato di, Carlos, certifica il rilancio economico del brand. "Il turnaround è in corso, ma nel 2021alla redditività e ora stiamo guadagnando slancio con la Tonale, primo veicolo elettrificato del marchio". Le chance di crescita. Dunque, la decisione di affidare l'a Jean-Philippe Imparato, braccio destro die già protagonista in della ripresa della Peugeot, si è rivelata azzeccata. In ogni caso, il marchio italiano ha "appena iniziato" il suo percorso di rilancio e, in particolare, il "viaggio" che lo porterà ad avere per il 2027 una gamma ...

