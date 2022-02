Spari davanti all’ospedale Pellegrini | esplosi 10 colpi di pistola

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Si torna a sparare a Napoli. Una decina didisono statinella notte in via Portamedina,dei. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che indagano sull’episodio. Non si esclude l’ipotesi di una stesa, ma potrebbe anche trattarsi di un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

gvitoli : @LoredaconLory @pierpi13 Il calcio del fucile si appoggia davanti alla spalla, inclini la testa per prendere la mir… - JessJess_icam : @F1Daviderusso Non vedo l'ora?? Speriamo solo che spari poche cavolate ai media che si sia un minimo formato: basta… -

Ultime Notizie dalla rete : Spari davanti

Il rumore l'ha sentito provenire dal patio di fronte alla cucina: qualcuno stava forzando la portafinestra per entrare in casa dal giardino. Così ha preso in mano la semiautomatica che detiene da anni ...C'è da fare una battaglia per conquistare una postazione: o vai lì eper fare spazio e ... domani uguale: quale rotazione si fa a centrocampo? Si può vedere, ma serve equilibrio essendo ...Sulla saracinesca della tabaccheria che si trova proprio davanti all’ospedale un foro riconducibile ai colpi sparati. Sono in corso le indagini ancora da parte dei Carabinieri che hanno acquisito le ...Rinvenuti sul manto stradale 10 bossoli. Sulla saracinesca della tabaccheria sita davanti all’ospedale un foro riconducibile ai colpi sparati. Alberto Raucci, 27 anni. Dal 2018 collaboro con ...