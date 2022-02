Spalletti: “Da quel calcio d’angolo è cambiata la partita. Io primo responsabile. Adesso non affoghiamo” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Luciano Spalletti tecnico del Napoli ha parlato al termine del match di Europa League perso dagli azzurri con il Barcellona per 2-.4. “Il Barcellona è stato bravissimo, facevano girare meglio di noi la palla. Poi c’è stato il problema di questo gol a freddo che sicuramente ci ha fatto male, così come il raddoppio. Purtroppo quando siamo riusciti a reagire, abbiamo di nuovo subito una rete. Questo è successo in ogni fase della gara, quando cercavamo di reagire alle difficoltà. Ci dispiace molto, soprattutto per i tifosi” ha detto Spalletti a Sky. Spalletti si prende le responsabilità della sconfitta: “Io sono il primo responsabile quando non riusciamo a giocare come possiamo fare. Questa sera abbiamo cercato di fraseggiare, provando a uscire dalla difesa, ma non riuscivamo a trovare il giocatore tra le ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lucianotecnico del Napoli ha parlato al termine del match di Europa League perso dagli azzurri con il Barcellona per 2-.4. “Il Barcellona è stato bravissimo, facevano girare meglio di noi la palla. Poi c’è stato il problema di questo gol a freddo che sicuramente ci ha fatto male, così come il raddoppio. Purtroppo quando siamo riusciti a reagire, abbiamo di nuovo subito una rete. Questo è successo in ogni fase della gara, quando cercavamo di reagire alle difficoltà. Ci dispiace molto, soprattutto per i tifosi” ha dettoa Sky.si prende le responsabilità della sconfitta: “Io sono ilquando non riusciamo a giocare come possiamo fare. Questa sera abbiamo cercato di fraseggiare, provando a uscire dalla difesa, ma non riuscivamo a trovare il giocatore tra le ...

Advertising

Salvato95551627 : RT @napolipiucom: Spalletti: 'Da quel calcio d'angolo è cambiata la partita. Io primo responsabile. Adesso non affoghiamo' #NapoliBarcello… - napolipiucom : Spalletti: 'Da quel calcio d'angolo è cambiata la partita. Io primo responsabile. Adesso non affoghiamo'… - VerniereDi : @sscnapoli Ma perchè Spalletti insiste con ELMAS a dx?per non parlare di quel morto di Mario Rui. - letinurse : Pagelle #NapoliBarcellona Meret sv (mai toccato palla) Demme sv (mai toccato palla) Mertens sv (mai… - pombo1976 : Spalletti deve avere il coraggio di lasciare fuori quel muccuso che ha anche la fascia di capitano...quest'anno non… -