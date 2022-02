Sonia Bruganelli zittisce Miriana Trevisan: “Hai una voce piagnucolosa, terribile”. (Di giovedì 24 febbraio 2022) Grande colpo di scena al Grande Fratello Vip 6 Sonia Bruganelli durante la puntata ha zittito in malo modo Miriana Trevisan tra lo stupore generale. Ma che cos’è successo? Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip 6 Perché Sonia Bruganelli ha zittito Miriana Trevisan Miriana Trevisan, Nathalie Caldonazzo, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge hanno avuto un confronto perché il loro rapporto è degenerato. Dopo la scorsa puntata il conflitto tra Manila e Katia si è esacerbato e stasera ancora di più, perché nessuna delle due vuole più avere a che fare con l’altra, nonostante per mesi fossero vicinissime. L’ex ragazza di Non è la Rai interpellata da Sonia Bruganelli ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 24 febbraio 2022) Grande colpo di scena al Grande Fratello Vip 6durante la puntata ha zittito in malo modotra lo stupore generale. Ma che cos’è successo? Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip 6 Perchéha zittito, Nathalie Caldonazzo, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge hanno avuto un confronto perché il loro rapporto è degenerato. Dopo la scorsa puntata il conflitto tra Manila e Katia si è esacerbato e stasera ancora di più, perché nessuna delle due vuole più avere a che fare con l’altra, nonostante per mesi fossero vicinissime. L’ex ragazza di Non è la Rai interpellata da...

