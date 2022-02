Silvia Toffanin ospite a Michelle Impossible | intervista Ineke la mamma di Michelle e non …

Leggi su baritalianews

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Quella di ieri, mercoledì 23 febbraio 2022 è stata una puntata speciale di. Tanti gli ospiti che si sono susseguiti sul palco e all’interno dello show diHunziker. Una tra tutti, grande amica died anche collega, la quale è stata dunque una degli ospiti di questa seconda puntata dello show della conduttrice svizzera. Ad ogni modo, sembra proprio cheabbia avuto un compito davvero speciale, ovverore la signorache per chi non lo sapesse è proprio ladi. L’emozione è stata tanta e lasembra non sia riuscita proprio a ...