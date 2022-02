Sean Penn è arrivato in Ucraina per girare un documentario sull'invasione russa (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'attore e regista Sean Penn è arrivato in Ucraina dove girerà un documentario sull'invasione compiuta dalla Russia nelle ultime ore. Sean Penn è arrivato in Ucraina per girare un documentario sull'invasione da parte della Russia. L'ufficio stampa del presidente ucraino ha confermato l'arrivo del regista e attore nella capitale Kiev con l'intenzione di documentare il conflitto. Sean Penn, che aveva già fatto tappa in Ucraina nel novembre 2021, ha fatto visita all'Ufficio del Presidente e ha parlato con il primo ministro Iryna Vereshchuck, con dei giornalisti che si trovano a Kiev e con ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'attore e registaindove girerà uncompiuta dalla Russia nelle ultime ore.inperunda parte della Russia. L'ufficio stampa del presidente ucraino ha confermato l'arrivo del regista e attore nella capitale Kiev con l'intenzione di documentare il conflitto., che aveva già fatto tappa innel novembre 2021, ha fatto visita all'Ufficio del Presidente e ha parlato con il primo ministro Iryna Vereshchuck, con dei giornalisti che si trovano a Kiev e con ...

