Philip Crowther: chi è il corrispondente in Ucraina che parla sei lingue (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tutto quello che sappiamo su Philip Crowther, il cronista diventato virale su Twitter per aver raccontato la situazione in Ucraina in ben sei lingue. Chi è Philip Crowther: cosa sappiamo sul cronista che parla sei lingue su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tutto quello che sappiamo su, il cronista diventato virale su Twitter per aver raccontato la situazione inin ben sei. Chi è: cosa sappiamo sul cronista cheseisu Donne Magazine.

Advertising

Beatrioska : @EnricoBonomi @matteobordone 'i collegamenti li farà tutti Philip Crowther' is the new 'i ruoli li farà tutti Favino' - Gnomo_Boleto : RT @nerosalvo: Chissà in quale lingua impreca Philip Crowther quando picchia il mignolo nel comodino - pino_nostro : RT @sebmes: Si chiama Philip Crowther, è lussemburghese e fa servizi televisivi in sei lingue. - mangatopmanga : RT @nerosalvo: Chissà in quale lingua impreca Philip Crowther quando picchia il mignolo nel comodino - mariapaola07 : RT @nerosalvo: Chissà in quale lingua impreca Philip Crowther quando picchia il mignolo nel comodino -