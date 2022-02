Olympiacos-Atalanta | segui la nostra diretta

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo la vittoria per 2-1 nella gara d’andata di una settimana fa a Bergamo, l’cerca il pass per gli ottavi di finale ad Atene contro l’. Una gara non facile per gli uomini di Gasperini, che deve fare i conti con una serie di infortuni nel reparto offensivo che lo privano di tutti i suoi attaccanti. A complicare ulteriormente le cose il clima caldo dello stadio Georgios Karaiskakis e dei tifosi di casa, che prima della partita sono stati protagonisti di alcuni scontri con i bergamaschi. Ci sarebbero alcuni feriti, anche se non gravi. A evitare il peggio l’intervento della polizia greca. Le formazioni ufficiali(3-4-2-1): Vaclik; Manolas, Papastathopoulos, Cissé; Lala, M. Camara, A. Camara, M’Vila, Reabciuk; Soares, Onyekuru. All. Pedro Martins(3-4-1-2): ...

Il messaggio del dirigente della Dea Umberto Marino ha parlato a Sky Sport prima di Olympiacos-Atalanta. Questa sera parlare di sport e di calcio perché sappiamo cosa stanno vivendo altri paesi. Remo Freuler, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport prima del match con l'Olympiacos. E' una partita molto dura, l'atmosfera è molto calda. Il 2-1 dell'andata? Non ci sentiamo protetti. Servirà grande compattezza contro una squadra come quella greca che, soprattutto in casa, potrà godere di grande supporto.