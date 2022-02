“Non sottovalutiamo la Cyber war”: cosa possono fare gli hacker di Putin (Di giovedì 24 febbraio 2022) “L’inganno gioca un ruolo fondamentale in una guerra Cyber probabilmente ancora più che in una convenzionale, quindi uno o più diversivi devono essere considerati un punto fermo di qualsiasi strategia”. Era il 2019 quando Alessandro Curioni – uno dei massimi esperti di Cyber security in Italia – scriveva queste parole nel libro Cyber war, la InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 24 febbraio 2022) “L’inganno gioca un ruolo fondamentale in una guerraprobabilmente ancora più che in una convenzionale, quindi uno o più diversivi devono essere considerati un punto fermo di qualsiasi strategia”. Era il 2019 quando Alessandro Curioni – uno dei massimi esperti disecurity in Italia – scriveva queste parole nel librowar, la InsideOver.

Advertising

CommentatoreDi : RT @Fede_chan86: Alla luce di quanto sta avvenendo in Europa, siamo davvero fortunati ad avere tempo e serenità per commentare un reality s… - Upsydai08338861 : @LaStampa E noi non sottovalutiamo le bombe atomiche di Putin per favore ?? - Fede_chan86 : Alla luce di quanto sta avvenendo in Europa, siamo davvero fortunati ad avere tempo e serenità per commentare un re… - Costellazione21 : Raga! Votiamo Davide! Non sottovalutiamo il televoto! Per BabyK le fan di Sole sono accaniti! Non voglio che tra N… - pestapere : Ecco un tema stimolante... -